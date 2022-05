Aborto: a Torino manifesti pro vita, Rosatelli 'orrendi'

'Potere alle donne? Facciamole nascere'. Questa la frase, accanto all'immagine di un feto, che campeggia su alcuni manifesti comparsi oggi a Torino con la firma Provita & Famiglia e Comunione Pastorale Torinese. Manifesti definiti "orrendi" dall'assessore comunale alle Pari Opportunità, Jacopo Rosatelli, che parla di "messaggio reazionario e anti-storico. Torino - ribadisce - e' capitale dei diritti, innanzitutto dei diritti delle donne, a partire da quello all'autodeterminazione nella sfera sessuale e riproduttiva". "La libertà di espressione - aggiunge - è un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione e bisogna fare moltissima attenzione nel limitarlo. Può essere solo in casi davvero estremi. Io difendo e devo difendere anche chi ha un'opinione lontanissima dalla mia", assicura Rosatelli, ricordando che "il regolamento affissioni prevede il rispetto della dignità della persona e del principio di non discriminazione che, in questo caso specifico, non sembrano violati in maniera così evidente da giustificare un atto estremo come la limitazione del diritto fondamentale all'espressione. Ma vigiliamo e vigileremo comunque sempre con la massima attenzione - conclude - sui messaggi veicolati dai manifesti dei gruppi anti-abortisti come di altri gruppi reazionari o clerico-fascisti e se i confini del rispetto dei principi del regolamento verranno oltrepassati, non esiteremo ad assumere i provvedimenti del caso".