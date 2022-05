Rapina in banca nel Torinese: 6 arresti

Sei persone sono state arrestate con l'accusa di aver rapinato la banca Unicredit a Poirino, in provincia di Torino, lo scorso 18 febbraio. I carabinieri di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Asti, dal Gip del locale Tribunale, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza. Si tratta di sei italiani pregiudicati, che secondo le indagini, si sarebbero introdotti con il volto coperto e armati di pistola e coltelli, all'interno della banca e dopo aver immobilizzato con delle fascette di plastica dipendenti e clienti presenti, avrebbero prelevato il contenuto delle cassette di sicurezza, sottraendo denaro contante, gioielli, pietre preziose e monete antiche per un valore complessivo di circa 500mila euro.