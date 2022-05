Carabinieri Nas in centri estetici Piemonte, sei le denunce

Controlli dei carabinieri dei Nas nei centri di medicina estetica. A Torino sono circa quaranta le attività visitate dai militari dell'Arma e sono state sette le non conformità rilevate, di cui tre penali. Quattro invece le persone denunciate, tra cui due titolari di un centro di estetica nel capoluogo, all'interno del quale sono stati rinvenuti farmaci e dispositivi medici riconducibili a una attività abusiva di medicina estetica. Il centro è stato posto sotto sequestro. Le altre due denunce riguardano invece violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in provincia di Novara, e di gestione illecita dei rifiuti sanitari nell'area metropolitana di Torino.