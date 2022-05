Bruciano sei camper in Val di Susa, non viene escluso dolo

Un incendio è scoppiato la scorsa notta sulla statale 25 del Moncenisio, in Val di Susa, nel Torinese. Le fiamme hanno avvolto sei camper che si trovavano parcheggiati, con nessuno a bordo, in un deposito. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Almese, Avigliana, di Grugliasco, con il supporto delle botti di Rivoli, Borgone Susa e Bussoleno. Restano ignote le cause del rogo; nessuna ipotesi, anche quella dolosa, viene al momento esclusa.