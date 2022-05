Presidio Aps a Palagiustizia, 'stop sabotaggio denunce'

Attivisti dell'Associazione governo del Popolo - Aps si sono raccolti in presidio a Torino davanti al Palazzo di Giustizia chiedendo che venga dato corso alle denunce presentate dai cittadini contro "i sistemi criminali" e "i pubblici ufficiali infedeli" non solo in materia di politiche anti Covid, ma anche "di appalti illeciti, pedofilia, truffe, voto di scambio e tanto altro". Iniziative analoghe sono state proclamate in altre città italiane in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il presidente dell'associazione e' Francesco Carbone. "Ogni anno - si afferma - sono 300 mila le denunce procedibili d'ufficio che vengono sabotate. Il cosiddetto modello 45, con cui si indica il registro dei fatti non costituenti reato, è stato istituito nel 1989 per snellire le pratiche, ma con il tempo tanti magistrati hanno cominciato ad abusarne. Le questioni intorno alla pandemia hanno solo fatto emergere un fenomeno molto più vasto".