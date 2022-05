Ex Mahle, lavoratori La Loggia verso l'impianto di Saluzzo

"I circa cinquanta dipendenti dello stabilimento ex Mahle di La Loggia (Torino) potrebbero essere assorbiti nell'impianto di Saluzzo (Cuneo): il 3 giugno ci sarà l'incontro sul piano di reindustrializzazione tra la proprietà e le organizzazioni sindacali". Lo ha detto oggi in Consiglio regionale l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, rispondendo a una interpellanza del Pd. Acquisito nel 2020 da Imr Industries, gruppo lombardo attivo nello stampaggio e assemblaggio di componenti in plastica per il settore automotive, lo stabilimento ex Mahle di Saluzzo aveva ripreso a produrre lo scorso anno, in particolare i tetti in materiale plastico delle cabine degli autocarri Iveco. Dopo il recente incontro in Regione, i sindacati hanno espresso la loro preoccupazione per una reindustrializzazione, concertata a livello ministeriale, che parrebbe procedere a due velocità. Il percorso previsto per lo stabilimento di Saluzzo, con annunciate prospettive di ulteriore incremento produttivo appare compiuto. Rimane invece congelato il progetto industriale su La Loggia, dove alcuni dipendenti sono già stati impiegati presso il sito di Saluzzo, altri sono in cassa integrazione, e un piccolo numero in distacco su altre realtà.