Tinexta: software gestionali, Visura acquisisce la Sferabit

Visura, azienda del gruppo Tinexta specializzata nell'erogazione di servizi telematici orientati al mondo delle professioni italiane, ha acquisito la Sferabit Srl, azienda con sede a Torino che offre una suite di software gestionali dedicati al mercato degli Ordini Professionali, Organismi di Conciliazione e Camere Arbitrali. L'operazione prevede l'acquisizione del 100% delle quote di Sferabit a fronte di un corrispettivo corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo e il pagamento di un Earn-Out calcolato sulla base dei risultati 2023. "Si tratta di un'acquisizione strategica - commenta l'amministratore delegato di Visura, Alberto Fabbrini - perché rafforza la capacità di attenzione della società ad alcuni segmenti di mercato delicati ed essenziali come quelli legati al mondo forense, delle professioni, degli ordini professionali. Con l'ingresso di Sfearbit, Visura approfondisce in modo capillare la conoscenza delle esigenze di questi ambienti, e consolida la sua capacità di risposta". Con l'acquisizione, Visura consolida la propria leadership di mercato nel segmento dei software gestionali per l'avvocatura e rafforza, più in generale, la propria offerta di prodotti per gli Ordini di tutte le categorie professionali italiane. Bruno Palombella, socio e key manager di Sferabit rimarrà in forza all'azienda.