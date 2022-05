Reply cresce nel bancario in Germania

Reply amplia la presenza al settore bancario e assicurativo in Germania con l'acquisizione del cento per cento di Fincon Unternehmensberatung GmbH, società di consulenza tedesca leader in progetti di trasformazione digitale per il settore bancario e assicurativo. Fincon, con sede ad Amburgo, è una società di consulenza specializzata sui processi e i sistemi core nel settore dei servizi finanziari, come il mobile banking, i pagamenti, il Crm bancario, il sistema di controllo interno e la compliance, Bipro e i sistemi assicurativi. Tra i clienti di Fincon ci sono i principali istituti bancari e assicurativi tedeschi e la maggior parte delle Sparkasse tedesche. L'investimento in Fincon rientra nella strategia di crescita internazionale di Reply, in particolare in Germania, un mercato dove Reply è già leader nella consulenza, nella system integration e nei servizi digitali. I fondatori e i managing directors di Fincon entrano nel Gruppo Reply con il ruolo di partner per sviluppare le attività in Germania. "Fincon coniuga una grande competenza nei processi bancari e assicurativi con una costante attenzione all'innovazione tecnologica. Con Fincom il nostro obiettivo è quello di espandere la presenza di Reply nel settore bancario e assicurativo tedesco, focalizzandoci, in particolare, sui progetti di trasformazione digitale, un'area in cui tutti i principali operatori del settore stanno concentrando la maggior parte dei loro investimenti" spiega Mario Rizzante, presidente di Reply. "Siamo entusiasti di entrare a far parte del network Reply in qualità di società di consulenza leader nel settore dei servizi finanziari in Germania", osserva Frank Duennleder, ceo di Fincon.