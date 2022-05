Torino: Lo Russo sul tram, contatto con cittadini non va perso

Dopo averlo fatto in campagna elettorale per raccogliere gli umori e le richieste della citta', il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e' tornato oggi sui mezzi pubblici per parlare con i torinesi. A sorpresa il primo cittadino e' salito su un tram della linea 4, che attraversa la città da sud a nord, percorrendo il tratto fra via XX Settembre e la zona Barriera di Milano, dove ha effettuato anche un giro per il quartiere. "Oggi sono tornato sul tram - scrive Lo Russo su Twitter -. Era da un po' che volevo tornare nei quartieri. Oggi ho ripreso, tornerò nei mercati e tornerà pure la 'sedia'. Perché il contatto con i cittadini non va mai perso". Il riferimento e' alla sedia usata sempre in campagna elettorale con la quale l'allora candidato sindaco andava nei quartieri per parlare con i cittadini.

"I problemi ci sono, nessuno può negarli o minimizzarli, ma la presenza delle istituzioni deve manifestarsi nelle azioni ma anche con la presenza fisica, sul territorio. La rigenerazione urbana, il lavoro di ricucitura sociale non produce effetti immediati ma lo abbiamo avviato. E l'amministrazione vuole affermare la propria presenza". Così, su Facebook, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine del giro sul tram della linea 4 e in Barriera di Milano. "Sul tram - racconta il sindaco - ho parlato con tanti cittadini: studenti, pensionati e cittadini di origine straniera. Tutti chiedono più sicurezza, trasporti più frequenti e quartieri meno degradati. E condivido le richieste. Sceso poi in Barriera di Milano, ho percorso diverse vie, soprattutto quelle piazze definite più 'complesse' - aggiunge - e ho parlato con diversi commercianti che mi hanno manifestato preoccupazione ma anche tanta voglia di non mollare e lavorare insieme per rendere il quartiere migliore".