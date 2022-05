Torino: Ream, confermato proscioglimento Lubbia

È stato confermato il proscioglimento del dirigente comunale Paolo Lubbia dal processo Ream. La Corte di Appello ha preso atto della rinuncia al ricorso presentato dai pubblici ministeri della procura di Torino. All'udienza preliminare, nel settembre del 2020, per Lubbia era stato sancito il "non luogo a procedere". Erano invece stati condannati l'allora sindaca Chiara Appendino, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l'assessore Sergio Rolando, che però nei giorni scorsi sono stati assolti in appello.