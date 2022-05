Giornalisti: Pm Torino, notizie solo se di interesse pubblico

Comunicati o conferenze stampa per la diffusione di notizie sulle inchieste giudiziarie, e solo nei casi in cui, a discrezione degli inquirenti, sussistano "specifiche ragioni di interesse pubblico". È quanto si legge in una circolare diffusa a Torino dal procuratore capo, Anna Maria Loreto, che ha recepito così il decreto legislativo 188/21 sui rapporti tra magistratura e organi di informazione. Il documento e' stato preparato dopo la pubblicazione, avvenuta lo scorso 8 aprile, degli "orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali" da parte della procura generale della Cassazione. La valutazione delle "ragioni di interesse pubblico", secondo Loreto, non possono che essere rimesse "alla sensibilità del singolo e al contesto ambientale in cui si sono verificati i fatti (lo stesso fatto di reato può rivestire un evidente interesse quando si verifica in un piccolo centro esente da fatti di criminalità gravi e del tutto indifferente se verificatosi in una grane metropoli)". "Non potrà che essere il procuratore - è la conclusione - ad assicurare che la valutazione delle 'specifiche ragioni di interesse pubblicò venga effettuata con un metro di giudizio il più possibile omogeneo".