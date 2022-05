Auto: Marsiaj, insieme Emilia Romagna e Piemonte competitivi

"Partecipo con entusiasmo al Motor Valley Fest, una straordinaria opportunità di confronto con altri imprenditori, manager e rappresentanti delle Istituzioni. E' importante intensificare la collaborazione tra enti pubblici, imprese private, atenei e associazioni datoriali, superando i confini regionali, in particolare tra Piemonte ed Emilia Romagna che hanno in comune una fortissima vocazione e passione per l'auto". Lo ha detto Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriale di Torino. "A Torino - spiega - abbiamo una tradizione ultracentenaria, grandi competenze e aziende eccellenti in tutti i settori della componentistica. Il Mise ha appena sancito la creazione a Torino di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'automotive. Stellantis ha scelto Torino come uno dei poli europei per l'ingegneria dell'elettrico. Anche l'Emilia Romagna è terra di motori, dove hanno sede molte tra le più prestigiose aziende automobilistiche e motociclistiche del mondo. Insieme possiamo essere più competitivi, creando una rete di sinergie con l'obiettivo di formare filiere più robuste per affrontare in modo sostenibile la transizione ecologica e tecnologica dell'auto e generare sviluppo e lavoro".