Confindustria, agenzia pubblico-privata per il congressuale

Il turismo congressuale, colpito dalla pandemia, tornerà presto a generare opportunità interessanti. Per questo servono investimenti, ma anche un impegno diretto pubblico-privato perché gli eventi vanno conquistati in maniera coordinata Lo chiede Confindustria Piemonte che ha elaborato alcune proposte per il rilancio del settore: creare un'agenzia regionale di attrazione a capitale misto pubblico-privato, puntare sui giovani per la promozione, porre maggiore attenzione al digitale. "Dopo anni di stagnazione e di scarsa progettualità è ora il momento di ridiscutere gli obiettivi nel nuovo clima di concordia istituzionale e con il coinvolgimento dei privati. La capacità di organizzare eventi internazionali è fondamentale per la crescita delle filiere produttive e per gli atenei universitari. Servono le sedi fieristico congressuali, ma anche i servizi connessi, la logistica necessaria, un modello di governo del sistema e azioni di comunicazione", spiega Federico De Giuli, presidente della commissione Industria del turismo di Confindustria Piemonte. "Nel Nord Ovest supportiamo 11.000 imprese clienti che operano nel settore del turismo con una copertura di quote di mercato dell'11% che supera quella a livello nazionale del 7%. Vogliamo essere in primo piano nell'accompagnare le imprese e l'industria turistica mettendo le nostre competenze a disposizione, fornendo finanziamenti e consulenza ad ampio raggio" sottolinea Luca Milanesi, responsabile Corporate Nord Ovest di UniCredit.