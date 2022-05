Ambiente: Piemonte, via secondo piano pulizia alvei fiumi

Prende il via la seconda stagione, dopo quella del 2021, di interventi di pulizia degli alvei dei fiumi a burocrazia zero in Piemonte. La Giunta regionale ha approvato il piano che permetterà l'asportazione di oltre 922 mila metri cubi di materiale litoide, per un totale di 139 interventi, migliorando la sicurezza dei territori attraversati da fiumi e torrenti. A sottolineare il "carattere innovativo delle procedure che l'amministrazione regionale ha messo in campo", il presidente della Regione, Alberto Cirio, che evidenzia come "lo snellimento delle pratiche burocratiche permetta alle aziende di operare rapidamente su attività precedentemente considerate poco accessibili e ai territori di guardare con maggior serenità alla messa in sicurezza dei fiumi". Il primo programma, ricorda l'assessore alla Difesa del Suolo, Marco Gabusi (rpt Marco Gabusi), "ha riscosso un forte interesse nelle aziende specializzate e sono in corso di completamento gli interventi di disalveo, per i quali la Regione potrà anche registrare ricavi per circa 500 mila euro dai contratti con le imprese. Per il secondo programma - spiega - viene perciò riproposta la stessa modalità ulteriormente semplificata nell'iter burocratico per rendere ancora più appetibile l'adesione delle aziende a presentare i progetti di manutenzione".