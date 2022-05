Aeroporto Torino, al via nuova rotta per Atene

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, inaugura la rotta internazionale dall'aeroporto di Torino verso Atene. L'avvio della tratta domani, venerdì 27 maggio, con due collegamenti settimanali (lunedì e venerdì), si aggiunge alle ripartenze previste nelle prossime settimane: dal 29 maggio ritornano operativi i collegamenti con Lampedusa e Pantelleria entrambi con frequenza settimanale (la domenica), mentre dall'1 giugno ripartono i voli per Alghero con 3 frequenze a settimana (mercoledì, venerdì e domenica). Infine, dal 30 giugno, tutti i giovedì, ripartono i collegamenti per l'isola greca di Skiathos, dal 4 luglio il nuovo volo per Santorini. Da Torino è possibile decollare a bordo degli aeromobili Volotea verso un totale di 11 destinazioni, 6 in Italia e 5 all'estero (1 in Spagna e 4 in Grecia). "Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova rotta internazionale dall'aeroporto di Torino alla volta di Atene, città che con i suoi meravigliosi siti archeologici rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare la Grecia Continentale o, in alternativa, raggiungere le bellissime isole che la circondano" spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. "Con l'avvio della nuova rotta servita da Volotea per Atene il network del vettore da Torino si amplia ulteriormente, arricchendo il ventaglio dell'offerta low-cost disponibile per la Grecia con una delle destinazioni turistiche più richieste sia per il suo grande patrimonio storico che per la vicinanza alle meravigliose coste del Peloponneso" osserva Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.