Sestriere, con la Coppa del Mondo festa per 90 anni stazione

La Coppa del Mondo di sci torna al Colle, il 10 e l'11 dicembre, e Sestriere si prepara ad organizzare al meglio l'evento. "Siamo davvero felici di questo nuovo doppio appuntamento di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Il Comune sarà al fianco dello Sporting Club Sestrierés - commenta il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet -. Sestriere è sempre stata una delle principali stazione turistiche al mondo ad ospitare con successo grandi eventi sportivi. Sarà un'occasione unica per celebrare i 90 anni dalla nascita della nostra stazione invernale, nel lontano 1932, ed anche l'apertura della nuovissima seggiovia a sei posti che porta al Cit Roc che accompagnerà le atlete di Coppa del Mondo nella risalita verso il cancelletto di partenza". Soddisfatto anche Gualtiero Brasso, presidente del Comitato Organizzatore di Sestriere: "Ringraziamo la Fis e la Fisi per la fiducia accordataci. Come sempre ci impegneremo al massimo per promuovere nel migliore dei modi a livello internazionale il nome di Sestriere e della Regione Piemonte che ci supporterà anche per questa edizione. Siamo molto contenti delle date che ci sono state assegnate perché rappresentano un bel lancio per la stagione invernale cha sarà appena iniziata".