Carceri: Osapp, urgente messa in sicurezza accesso Vallette

"Occorre una messa in sicurezza urgente della strada stessa per la tutela di tutte le persone che devono raggiungere il carcere". Lo chiede il segretario provinciale dell'Osapp, Giuseppe Setaro, in una lettera inviata al direttore della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, Cosima Buccoliero, e al provveditore regionale Rita Monica Russo. "La situazione disastrata della via era già stata segnalata ai precedenti direttori senza che sia mai stata presa alcuna decisione in merito - ricorda Setaro -. Era stata anche proposta la valutazione dell'opportunità di richiedere una navetta Gtt per il personale, che collegasse il carcere alla fermata Marche della Metropolitana, per coloro che usano i mezzi pubblici e che, ad oggi, non possono usufruire della metropolitana cittadina in quanto non ci sono poi mezzi per raggiungere l'Istituto. Anche questa proposta è rimasta inascoltata". Di qui la richiesta di "prendere a cuore e farsi finalmente carico di un problema concreto - conclude Setaro - al fine di un miglioramento delle condizioni di vita e lavorative della Polizia Penitenziaria".