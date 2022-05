Province: Vercelli, Botta a fine mandato, "lascio più ottimista"

"Tra pandemia, alluvione del 2-3 ottobre 2020 e la guerra in Ucraina, siamo riusciti a tenere la rotta durante la tempesta: sono stati e sono anni complicati per il nostro territorio, ma la nostra gente ha dato prova di grande responsabilita', raggiungendo risultati concreti e non scontati". E' un passaggio del discorso con cui il presidente della Provincia di Vercelli, il leghista Eraldo Botta, ha terminato il suo mandato, iniziato nell'ottobre 2019. Il sindaco di Varallo lo ha letto durante l'ultimo Consiglio provinciale, che è stato svolto in questi anni nella formula "itinerante" ideata dallo stesso Botta, ripercorrendo i principali avvenimenti e opere finanziate: la progettazione della nuova Vercelli-Novara, i 500.000 euro stanziati per l'organizzazione di eventi che aiutassero la ripartenza e rivitalizzassero le comunità, l'organizzazione dell'arrivo di una tappa del Giro d'Italia 2021 all'Alpe di Mera. E poi l'istituzione della cabina di regia Rsa d'intesa con la prefettura di Vercelli. "Lascio la Provincia più ottimista di quanto fossi quando sono arrivato - ha concluso - e con l'intenzione di continuare a offrire tutto il mio impegno a favore di questa terra".