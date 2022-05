GIUSTIZIA

Piazza San Carlo, "diverse" responsabilità

A causare la tragedia il 3 giugno 2017 a Torino durante la proiezione della finale di di Champions League furono "l'assenza di qualsiasi gestione dell'emergenza" e la presenza massiccia di vetri. Ma non tutti ebbero lo stesso ruolo nella sicurezza

“L’assenza di qualsiasi gestione dell’emergenza” e la presenza massiccia di vetri dovuta all’“impressionante numero di bottiglie”. Queste, secondo la corte di Assise di Torino, furono le cause del disastro del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo, dove le ondate di panico tra la folla ammassata per seguire su maxischermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid provocarono 1600 feriti e la morte di due donne. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui sono state pronunciate tre condanne e 6 assoluzioni: i giudici, ripercorrendo la giurisprudenza in materia di cooperazione colposa, non hanno accolto la tesi della procura secondo la quale chiunque ebbe parte all’iter amministrativo e organizzativo della serata ebbe “una posizione di garanzia” rispetto alla gestione della sicurezza dell’evento.

Lo scorso 3 marzo la Corte di Assise inflisse due anni di reclusione a Michele Mollo, capo di gabinetto della Questura di Torino, un anno e quattro mesi ad Alberto Bonzano, dirigente della polizia responsabile del servizio ordini e sicurezza, e un anno e due mesi a Marco Sgarbi, vicecomandante della polizia municipale. Tra i sei assolti ci furono due funzionari del Comune e il viceprefetto Roberto Dosio. La sentenza si riferisce alla parte di processo celebrata con il rito ordinario. Per il rito abbreviato, che in primo grado si è concluso con la condanna della sindaca Chiara Appendino, del questore Angelo Sanna e di altri imputati, a fine giugno è previsto il giudizio d’appello.