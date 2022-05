Covid: in Piemonte 859 nuovi casi, 8 morti

In Piemonte 859 nuovi casi di Covid, con una quota del 6% rispetto ai 14.254 tamponi diagnostici processati, di cui 13.128 test antigenici. Otto i decessi, in calo il numero dei ricoverati: -1 in terapia intensiva (in totale ore 16), -6 negli altri reparti (342). Sono i dati dell'aggiornamento sulla situazione epidemiologica pubblicati dalla Regione.