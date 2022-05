I3A: Russi (M5s), "silenzio Lo Russo grave, non difende Torino"

"Le dichiarazioni riguardanti il centro per l'intelligenza Artificale I3A a Torino della ministra Messa sono gravissime. Ma ancora più grave è il silenzio del sindaco Lo Russo che, ascoltate le parole della ministra, non ha difeso Torino e la norma del 2021 che ne stanzia i fondi". Così, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Torino, Andrea Russi. "Mi chiedo cosa abbia fatto in questi 7 mesi per chiudere il percorso avviato nel 2021 dall'allora sindaca Appendino, dalle università e da tantissime altre istituzioni e realtà torinesi dell'ecosistema imprenditoriale - aggiunge l'esponente pentastellato -. Lo scorso mese di febbraio avevo già sollecitato la Giunta ad occuparsi del tema, attraverso un'interpellanza. Lunedì chiederò comunicazioni in aula con massima urgenza".