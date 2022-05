I3A: Montaruli (FdI), governo tradisce impegni verso Torino

"Sull'intelligenza artificiale il Governo non può rimangiarsi la parola nei confronti di Torino. Non accettiamo di essere trattati come una succursale, non vogliamo apprendere di queste decisioni che tradiscono gli impegni verso la città in questo modo". Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d'Italia, commenta così le parle del ministro Messa, ieri in occasione della tappa torinese di Italia Domani, che mettono in discussione la realizzazione a Torino di un polo per l'intelligenza artificiale. Il ministro Messa, nel suo intervento, ha parlato di centro per la mobilità sostenibile, affermando che "per l'intelligenza artificiale Torino dovrà partecipare a un bando come tutti", nonostante un decreto legge dello scorso anno prevedesse il centro proprio sotto la Mole, stanziando anche i primi 21 milioni di euro. "Lunedì in Parlamento porteremo la questione perché la misura è colma. Sposiamo ogni singola parola del mondo dell'imprenditoria - sostiene Montaruli a proposito della levata di scudi dell'Unione Industriali di Torino -. Torino deve avere l'intelligenza artificiale. Basta chiacchiere e bugie, basta governi quaquaraqua".