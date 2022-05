Maltempo: danni ingenti agricoltura nell'Alessandrino

Danni ingenti all'agricoltura nell'Alessandrino dopo le violente grandinate di ieri sera. L'allarme è lanciato dalla Coldiretti, che parla di campi devastati (dal mais all'orzo, dal grano agli ortaggi, dai frutteti ai vigneti) piante sradicate, capannoni scoperchiati e serre divelte. Sono state colpite, in particolare, le zone di Tortonese, Castelnuovo Scrivia, Alessandrino e Novese. "I nostri tecnici sono al lavoro - spiega il presidente Mauro Bianco - per un primo monitoraggio delle aree. Risulta fondamentale la protezione delle reti antigrandine, che tuttavia non sono ancora sufficientemente diffuse".