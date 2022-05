Maltempo: Cia, ad agricoltori sia risarcito 100% danni

"Siamo in prima linea per far sì che le compagnie assicurative riconoscano il 100 per cento del danno subito dagli agricoltori". Lo afferma il presidente regionale di Cia-Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, dopo la grandinata che si è abbattuta sul territorio regionale e, in particolare, nell'Alessandrino. "Le aziende agricole - osserva - non possono più permettersi di vivere in totale balia delle avversità meteorologiche e degli effetti dei cambiamenti climatici. Occorrono strumenti strutturati ed efficaci per tutelare il reddito agricolo, gli imprenditori agricoli devono poter contare su misure che garantiscano il loro lavoro. Carenini informa di averd avuto in mattinata un colloquio con l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa. I tecnici di Cia Piemonte sono al lavoro per calcolare l'entità dei danni subiti dalle coltivazioni.