Incidenti montagna: escursionista ferita nel Torinese

I tecnici del Soccorso Alpino sono interventi questa mattina a Giaveno (Torino), in zona Borgata Gentina, in aiuto ad un'escursionista che cadendo lungo il sentiero Augusto Monti ha riportato una frattura una gamba. La donna è stata raggiunta da una squadra a terra e dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata a bordo di un fuoristrada fino alla strada asfaltata dove un'ambulanza l'ha presa in consegna e portarla in ospedale.