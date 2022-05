BANCHI DI NEBBIA

"Una scuola che si prenda cura", il saluto del nuovo provveditore nel giorno dello sciopero

La lettera di Suraniti, nuovo direttore generale dell'Ufficio scolastico del Piemonte. L'adesione alla mobilitazione contro il governo per i sindacati è di "un insegnante su due", mentre a Torino i presidi discutono di sicurezza

“Formazione” e “inclusione”, sono i termini più usati dal nuovo direttore generale dell’Ufficio scolastico del Piemonte nella lettera di saluto con cui Stefano Suraniti accompagna il suo “primo giorno di scuola” a Torino. Una presentazione che arriva in un lunedì non proprio come tanti, mentre si svolge lo sciopero generale della scuola proclamato da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gida, a pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico.

Tra le motivazioni c’è la richiesta di avviare subito la trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto da tre anni, e maggiori risorse per gli istituti pubblici. Una protesta nata innanzitutto da quella che i sindacati considerano una “invasione di campo operata dal Governo con il decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 in materie di salario e carriera, che sono di esclusiva competenza delle parti negoziali”. E di fronte a queste accuse il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi parla di “momento delicato per un giusto atto di espressione sindacale da parte dei docenti, che richiede che il ministro sia a Roma” ha detto intervenendo da remoto al convegno sulla sicurezza delle scuole organizzato dall'Associazione nazionale presidi a Torino.

Per le sigle sindacali, “il decreto Legge entra a gamba tesa sull’autonomia scolastica e la libertà d’insegnamento, a pregiudizio dei principi della Scuola della Costituzione e con un intervento che introduce cambiamenti radicali su: reclutamento, formazione in servizio incentivata e sviluppo professionale”. Rimostranze ribadite anche durante un incontro con i parlamentari torinesi, tra cui il senatore Mauro Laus (PD), la senatrice Elisa Pirro (M5S), il senatore Lucio Malan (FdI) e la responsabile regionale per la scuola Maria Luisa Masturzo (Articolo 1).

“Questo è uno sciopero importante – spiega Simona Sacchero, segretaria generale Cisl Scuola di Torino – era necessario essere in piazza perché con il decreto invece di investire le risorse fresche del Pnrr per l’istruzione e la formazione si va ad attingere risorse della scuola con taglio degli organici”. Per i sindacati bisognava dire no al taglio di oltre 9mila cattedre in Italia. “Il decreto – evidenziano – invade i campi della contrattazione in materia di reclutamento e formazione: capitoli che dovrebbero essere, appunto, regolati tra le parti”. Secondo i rappresentati degli insegnanti le nuove modalità di reclutamento non lasciano “nessuna possibilità di stabilizzazione per i precari”. “Noi che pensiamo al futuro dei bambini ci chiediamo chi stia pensando al nostro – evidenzia con buona dose di retorica una docente precaria –. Continuiamo a rincorrere corsi per aumentare i punteggi nelle graduatorie spendendo tanti soldi per un’abilitazione che sembra non arrivare mai. Adesso anche questa pretesa di acquisire ulteriori sessanta crediti quando non si sa quale sia la metodologia di reclutamento in quanto acquista l'abilitazione non è detto che il superamento del concorso sia fattibile”. Secondo i sindacati a Torino l'adesione è stata di “un insegnate su due".

Per quanto riguarda la lettera di Suraniti, poco più di un generico elenco di buone intenzioni a partire dalla sua intenzione di “favorire il dialogo tra le componenti del mondo della scuola e gli stakeholder pubblici e privati dei territori, nel rispetto dei propri ruoli e della propria identitàmettendo al centro il benessere, l’inclusione e il successo formativo degli alunni”. Poi la conclusione citando il figlio Lorenzo che, fosse per lui, starebbe ancora di più a scuola perché “anche a scuola le maestre e i miei compagni mi fanno stare bene e mi fanno sentire che mi vogliono bene”. “Ecco - conclude il neo provveditore – la realizzazione a scuola dell’espressione I care di Don Milani”.