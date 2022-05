Torino: Russi (M5s), Flor ai Giardini Reali non per tutti

"Fino allo scorso anno Flor si è sempre svolta per le vie del centro di Torino, colorando e profumando la citta' come poche altre manifestazioni sanno fare. Questa edizione, però, si è tenuta nei Giardini Reali, gestiti dai Musei Reali, dietro pagamento di un biglietto, 7 euro . Una scelta degli organizzatori, sostenuta dalla direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella e, evidentemente, dall'amministrazione Lo Russo. Mi dispiace per tutte le persone che, magari non potendosi permettere uno o più biglietti di ingresso, quest'anno non hanno potuto godere di tanta bellezza". A sollevare la questione, all'indomani dell'evento floreale che si è svolto nel fine settimana, è il capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, che si domanda anche "cosa intenda fare la direttrice Pagella, in futuro, dei Giardini Reali". "E' giusto chiuderli per tutti questi giorni, impedendone la visita a torinesi e turisti? Con Flor, ha deciso di trasformare i giardini in location per le manifestazioni commerciali", si chiede Russi ricordando "alcune polemiche per la manifestazione di qualche anno fa di Coldiretti, che portò centinaia di migliaia di persone ai Giardini. Manifestazione, - aggiunge - non a pagamento, aperta a tutti". Il consigliere osserva poi che "trattandosi di manifestazione commerciale, in passato Flor ha sempre pagato alla Città una cifra ragguardevole per l'occupazione del suolo pubblico. Soldi che, evidentemente, la Città non ha introitato questa volta. Quanto ha pagato ai Musei Reali per avere i Giardini Reali tutti per sé?", conclude Russi.