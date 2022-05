Proteste per Draghi a Torino, tassista arrestato per bomba carta

È un tassista di 47enne di Torino l'uomo accusato di avere lanciato una bomba carta durante la contestazione davanti al Municipio in occasione della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi, il 5 aprile scorso. Lo hanno arrestato gli agenti della Questura. Il 47enne è stato individuato grazie alle immagini di quel giorno quando i manifestanti, tassisti e No Green Pass, erano scesi in piazza. Le indagini della Digos, coordinati dalla procura, hanno portato al tassista, incensurato, e durante la perquisizione nel suo appartamento sono stati rinvenuti venti candelotti artigianali contenenti polvere esplosiva. L'uomo è indagato per il reato di utilizzo di artifizi esplodenti in occasione di manifestazioni pubbliche.