Sanità: problemi tecnici, difficile prenotare esami e visite

Da venerdì scorso prenotare visite o esami medici attraverso l'applicazione del Centro Unico di prenotazione piemontese è diventato impossibile per chi sul proprio device ha il sistema Android. Molte le proteste degli utenti che hanno provato inutilmente anche solo ad accedere al sevizio. Non si tratta però di un attacco hacker ma di un problema tecnico, come confermano dall'Asl Città di Torino, che in queste ore gli esperti stanno cercando di risolvere.