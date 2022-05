Terme Acqui: assemblea lavoratori tra soddisfazione e amarezza

Prima assemblea con i lavoratori di “Terme di Acqui Spa”, dopo l'accordo firmato sabato con la proprietà. "Normale soddisfazione per chi non ha perso il posto, comprensibile rabbia per gli 11 del Grand Hotel che resteranno a casa - commenta Rosario Trupia (Uiltucs) -. Abbiamo spiegato i numerosi aspetti tecnici, come il funzionamento del contratto di solidarietà che sarà valido fino al 30 novembre 2023". Previsti altri incontri per valutare le eventuali conciliazioni per chi uscirà. "Ci aspettiamo, comunque - prosegue Trupia - che da oggi in avanti le cose migliorino, considerando che l'azienda si è impegnata a rispettare i dettami dell'accordo e la disponibilità della Regione a seguire la situazione. Augurandoci che entro novembre 2023 si arrivi a condizioni diametralmente opposte a quelle attuali".