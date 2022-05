Accordo Regione Piemonte-Cai, nasce Carta etica montagna

La collaborazione tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano si rafforza con l'intesa triennale, siglata oggi a Torino dal vicepresidente e assessore con delega alla Montagna Fabio Carosso e dal presidente del Cai Bruno Migliorati. L'accordo si inserisce nel piano di "valorizzazione e promozione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico delle montagne e di sviluppo di forme eco-compatibili di gestione e sviluppo del turismo montano" e promuove la Carta etica della Montagna "tramite azioni volte a valorizzare l'economia locale secondo una frequentazione turistica sostenibile e socialmente inclusiva". Tra i punti dell'intesa, l'adeguamento normativo e il miglioramento della qualità dell'offerta dei rifugi alpini ed escursionistici di proprietà del Cai, la verifica dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti arrampicata con particolare attenzione alla Gta (Grande Traversata delle Alpi), alla Via Francigena e agli itinerari storico devozionali; la condivisione di azioni di divulgazione, comunicazione e promozione dell'offerta turistica e della montagna piemontese. Particolare attenzione al miglioramento della reti di sentieri, pari a complessivi 6-7 mila chilometri in tutta la regione. In Piemonte il Cai gestisce 129 rifugi alpini, consta di 82 sezioni e 47 mila soci, ma il numero di questi ultimi - dice il presidente Migliorati - sta rapidamente tornando ai livelli pre-Covid, quando erano 52 mila. "Questo protocollo - sottolinea Cesare Mombello, vicepresidente regionale del Cai - consolida una collaborazione avviata tantissimi anni fa e sancisce una condivisione di intenti e, soprattutto, di principi. Grazie a quest'accordo con la Regione potremo anche affrontare temi di grande attualità, come quello dell'approvvigionamento idrico". Le attività previste dal protocollo firmato oggi saranno coordinate da una cabina di regia composta da quattro persone, due nominate dalla Regione e due dal Cai. "Sulla montagna stiamo mettendo tante risorse - sottolinea il vicepresidente Carosso - perché la crescita e lo sviluppo delle 'terre alte' è un punto fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutto il Piemonte. Proprio la pandemia ci ha fatto capire che dobbiamo fare di più per chi vive distante dai grandi centri urbani e per favorire la frequentazione della montagna all'insegna di un turismo consapevole".