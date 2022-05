Il congedo di Montà

Dicono che… ancora non è chiaro se la festa fosse a sorpresa o meno, il festeggiato comunque pare avere decisamente apprezzato. C’erano quasi tutti i colleghi sindaci e mezza Grugliasco al party organizzato per Roberto Montà, che ha celebrato ieri sera, al Penelope di corso Allamano, la fine della sua avventura da primo cittadino. A fare gli onori di casa la moglie Erika Faienza, mentre a vestire i panni del presentatore è stato il neo segretario del Pd torinese Marcello Mazzù, suo mentore e predecessore. Prima di dare il via alle danze c’è stato anche il tempo per un’improvvisata di Stefano Lo Russo, reduce dal Consiglio comunale a Torino, e un ideale passaggio di testimone con il candidato alla successione Emanuele Gaito. E tra un bicchiere di sangria e qualche salatino, la domanda che ricorreva tra i capannelli era sempre la stessa: che farà ora Roberto?