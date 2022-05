Turismo: bonus 5,6mln per strutture ricettive comuni montani

E' destinato alla ripresa delle attività di alberghi e strutture ricettive di 80 comuni montani il bonus di oltre 5,6 milioni di euro una tantum della Regione Piemonte. L'assegnazione dei fondi, di provenienza statale, prende il via oggi e resterà attiva fino al 10 giugno tramite lo sportello predisposto dalla Regione sulla piattaforma di Finpiemonte. "Un segnale di attenzione verso gli operatori della montagna che con il loro lavoro contribuiscono a creare ricchezza e posti di lavoro in un settore trainante per l'economia piemontese - dicono il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio - che in questi mesi mostra segnali di ripresa importanti a dimostrazione del fatto che nella nostra regione possiamo contare su un tessuto turistico apprezzato e di qualità". La formula del bonus una tantum a fondo perduto per sostenere la ripresa delle attività già danneggiate dai lockdown, prevede un riparto che può arrivare fino a 8.450 euro per le strutture ricettive nei comuni dei comprensori sciistici e fino a 15.400 euro per gli alberghi con gli importi di questi ultimi modulati a seconda dalla della grandezza e del numero dei posti letto. L'elenco dei beneficiari, oltre agli hotel, comprende agriturismi, affittacamere, alloggi vacanze, bed & breakfast, casa per ferie, Cav - Residence, country house, ostelli, strutture ricettive innovative, campeggi grandi e piccoli, villaggi turistici, rifugi escursionistici e rifugi alpini. E' previsto un ristoro una tantum anche per i ristoratori che hanno la sede in uno dei comuni sotto indicati per i quali sarà riservata una seconda chiamata nelle prossime settimane.