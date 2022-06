Democrazia senza partiti, nasce a Torino nuovo movimento

Si chiama Democrazia senza partiti il movimento politico nato a Torino, presso lo studio del notaio Alessandro Parato, su iniziativa di un gruppo di cittadini guidato da Massimo Del Vago, imprenditore con un passato da consigliere comunale a Settimo Torinese, dove vive e lavora, prima della decisione di dimettersi in disaccordo con il modo attuale di fare politica. Al centro del nuovo progetto ci sono le persone e un confronto costruttivo tra loro per fare gli interessi del Paese. "La politica deve essere in grado di fare un passo indietro nell'interesse della collettività. Chi governa deve dare il buon esempio ai cittadini, le decisioni devono essere assunte in modo congiunto per il bene della popolazione, non nel solo e mero interesse della bandiera di questo o quell'altro partito - sostiene Del Vago -. Le logiche di parte raccontano tutt'altro". Democrazia senza partiti, in onore anche al pensiero dello storico imprenditore Adriano Olivetti, propone dunque un nuovo modo di far politica. "Al centro non ci sono più le segreterie di partito - conclude - ma i sindaci votati dai cittadini, le persone e le loro qualità, la meritocrazia e il desiderio di provare insieme a costruire nel nostro bellissimo Paese il futuro per le prossime generazioni".