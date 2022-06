Torino: con App Gtt le strisce blu si pagano anche al minuto

Una nuova funzione 'Ricarica borsellino' e la geolocalizzazione per individuare subito la tariffa della sosta breve al minuto. Sono le novità messe a disposizione dalla nuova versione di Gtt SostAPP, che consente ora di pagare il parcheggio nelle strisce blu al minuto, senza costi di commissione, con una funzione che permette di individuare i codici della zona necessari per determinare la tariffa e un 'Borsellino' dove scegliere di pagare utilizzando il credito presente nel wallet oppure un carnet già acquistato. Fra le novità, anche la 'Tariffa eventi' giornaliera, per auto e autobus turistici, utilizzabile in occasione delle manifestazioni in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino e al Pala Olimpico. È inoltre possibile ricevere, con notifica push o via mail, i promemoria di scadenza delle soste. "Gtt - sottolinea l'azienda - prosegue con SostAPP il suo processo di digitalizzazione dei prodotti e delle transazioni per una totale dematerializzazione dei titoli di sosta. Un passo in avanti anche in chiave ecocompatibile". Una scelta che i torinesi sembrano apprezzare, anche con l'utilizzo di App private: quest'anno, infatti, il 26% degli acquisti della sosta breve è stata pagata con questa modalità, contro il 16% nel 2019 e il 22% nel 2021.