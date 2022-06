WELFARE A 5 STELLE

Reddito di cittadinanza bocciato anche al Festival (dell'economia)

Poco o nulla da salvare della costosa bandiera grillina. Alla kermesse torinese Cottarelli preserva il principio, ma dice che "è un sistema da riformare". Il ministro Carfagna: "Un fallimento assoluto sulle politiche del lavoro". E rilancia il tema degli asili nido

Volendo salvare qualcosa del reddito di cittadinanza non resterebbe che il nome. Tutto quanto c’è dentro e attorno alla bandiera del welfare grillino (sostenuto all’epoca dall’alleato leghista in cambio del decreto sicurezza e altri vessilli salviniani) è da buttare. All’infinito coro di critiche si aggiungono oggi le due autorevoli voci di Carlo Cottarelli e Mara Carfagna, ospiti del Festival dell’Economia a Torino. Per l’economista, mancato premier col trolley dopo il voto del 2018, “Il reddito di cittadinanza non è sbagliato di per sè, ma il punto è com’è stata posta la questione dal punto di vista politico”. In Italia andrebbe riformato. È uno strumento che esiste in quasi tutti i Paesi europei. In Italia però – ricorda l’uomo della (mancata) spending review - non si è tenuto conto della vera finalità del reddito di cittadinanza: portiamo tutti gli italiani al di sopra della soglia di povertà, ovvero in modo che possano comprare tutti i beni e i servizi necessari per avere una vita dignitosa. Il problema – spiega – è che l'Istat calcola il costo della vita in modo diverso da Nord a Sud e tra grandi città e paesi. La cifra erogata invece è uguale per tutti, mentre le soglie di povertà vanno dagli 850 euro ai 520-530 euro”. Risultato, il sussidio risulta “più generoso con chi vive al Sud e in piccoli centri. Mi hanno accusato di volere introdurre le gabbie salariali. Non è così, infatti in altri Paesi, come in Germania, vengono gestiti localmente, dai Lander”.

Più dura e meno incline a trovare giustificazioni a quell’onerosissimo fallimento magnificato dall’americano a Roma (viaggio in prima classe) Mimmo Parisi il guru ingaggiato da Luigi Di Maio e poi fortunatamente rispedito negli in Mississipi da Mario Draghi, è la ministra per il Sud Mara Carfagna collegata in streaming con il Festival. Per lei "il problema è che è stato concepito anche come uno strumento di politiche attive del lavoro e in questo caso non ha funzionato. Bisogna andare nella direzione di separare le due questioni e usarlo per i fragili, che non possono essere inseriti nel mercato del lavoro, lavorando contemporaneamente sul potenziamento dell'occupazione, soprattutto al Sud”.

Parlando di occupazione femminile nel meridione, la ministra è sottolineato come sia “ancoramolto bassa e solo laddove i bambini frequentano di più gli asili nido è più alta”. Un ruolo cruciale quello delle scuole per l’infanzia e gli asili nido per favorire l’occupazione femminile, “solo che pur a fronte di un miliardo e duecento milioni per queste opere al sud, c’è il rischio che vengano costruite strutture senza poi avere le risorse per il funzionamento”. Carfagna promette che “faremo in modo che queste mura possano trasformarsi in servizi, consentendo a migliaia di donne di cercarsi un lavoro o di mantenere quello che faticosamente sono riuscite a conquistarsi nel tempo”.

Dialogando con la ministra su questo tema Cottarelli ha ricordato come “per queste strutture a livello nazionale il grado di copertura è il 26%, ma si va dal 4% della Calabria al 42% di altre regioni. Con quegli stanziamenti si arriverebbe a una copertura del 44%, in parte dovuta alla riduzione dei bambini, ma il grosso viene dall'aumento dei posti. Il problema al momento – ha sottolineato – è quello di essere alla fase delle domande per l'accesso ai fondi. L’obiettivo è averli entro il quarto trimestre del 2025, altrimenti non arrivano i soldi del Pnrr”. I problemi non finiscono qui: “Un sondaggio di Save the Children dice che molti, soprattutto al Sud, ritengono sbagliato mandare i figli all'asilo. L'ultima cosa che vogliamo è costruirli e poi non trovare le famiglie che mandano i figli”.