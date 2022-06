Intesa Sanpaolo: 12,5 mld per le aziende piemontesi

Un accordo basato su "competitività, innovazione e sostenibilità": è la base dell'intesa nazionale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo nell'ambito della quale l'istituto bancario in tre anni prevede la messa in campo di un plafond di 150 miliardi di euro per le aziende, di 12,5 sono per le imprese piemontesi. L'accordo è stato illustrato oggi alla sede di Confindustria Cuneo dal presidente Mauro Gola, dal direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo Andrea Perusin e da Romina Galleri, della direzione Studi e Ricerche di Intesa. "Con Intesa collaboriamo dal 2009. - ha detto Gola - L'accordo si propone di sostenere digitalizzazione, filiere produttive, capitale umano, per dare nuove prospettive di crescita". Il Cuneese "è una provincia con grande sviluppo imprenditoriale, eccellente in tutti gli ambiti, da agroalimentari ai servizi", ha aggiunto Perusin.