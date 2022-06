VERSO IL VOTO

Legislatura agli sgoccioli, parte la corsa allo scranno

A meno di un anno dalle elezioni politiche ecco la mappa dei nuovi collegi dopo il taglio dei parlamentari. Il Piemonte passa da 67 a 43 rappresentanti. Lega e pentastellati verso un forte ridimensionamento. FdI all'arrembaggio

La fine naturale sarebbe a marzo, le voci di un prolungamento fino a maggio però sono sempre più insistenti. Sia come sia, la legislatura ormai è entrata nel suo ultimo anno e come da tradizione, con l’avvicinarsi delle urne, salgono le fibrillazioni. La maggior parte dei parlamentari eletti cinque anni fa è destinata a non essere riconfermata: anzitutto per via dei mutati rapporti di forza tra i principali partiti – il netto ridimensionamento del M5s fa il paio con la crescita di Fratelli d’Italia – e poi per gli effetti della riforma elettorale voluta proprio dai pentastellati che riduce di un terzo i parlamentari della prossima legislatura. Il Piemonte, che nel 2018 aveva spedito a Roma 67 deputati e senatori, il prossimo anno vedrà la sua rappresentanza scendere a 43 (29 saranno gli eletti alla Camera e 14 al Senato). Qualcosa potrebbe ancora cambiare tenendo conto che gli attuali seggi sono stati individuati sulla base del censimento 2011 e che dovranno essere aggiornati sulla base dei dati demografici 2021. Ma si tratterebbe solo di piccoli aggiustamenti.

Come detto chi patirà un forte ridimensionamento è il Movimento 5 stelle, da prima forza parlamentare a probabile stampella del Pd in un centrosinistra allargato in cui, soprattutto al Nord i grillini rischiano di diventare quasi marginali. Nel 2018, quando aveva ottenuto il 26% in Piemonte, era riuscito a eleggere otto deputati (Celeste D’Arrando, Laura Castelli, Davide Seritella, Jessica Costanzo, Luca Carabetta, Fabiana Dadone, Paolo Romano e Davide Crippa) e quattro senatori (Carlo Martelli, Elisa Pirro, Susy Matrisciano e Alberto Airola). Una parte di loro, intanto, ha preso altre strade ma tra chi è rimasto sono pochi quelli che possono sperare in un clamoroso ritorno visto che le proiezioni attuali a livello nazionale (12%) relegherebbero i grillini sotto la doppia cifra in Piemonte dove potrebbero ottenere un collegio uninominale in coalizione con il Pd e tre o quattro eletti col proporzionale tra i due rami del parlamento.

Incerta la situazione anche dalle parti del centrodestra, di gran lunga la coalizione più votata in Piemonte con il 41%, davanti a M5s (26,2%) e centrosinistra (25,4%). Lega, FdI e Forza Italia si ripresenteranno unite? E Pd e M5s giocheranno nello stesso campo (largo) come vorrebbero i rispettivi leader? Andare in coalizione è importante per conquistare i collegi maggioritari che saranno complessivamente dieci in tutta la regione per quanto riguarda la Camera e cinque per il Senato. Quattro anni fa il centrosinistra riuscì a vincere solo in tre collegi uninominali (due alla Camera, con Stefano Lepri e Andrea Giorgis, e uno al Senato con Mauro Laus), tutti a Torino città. Il centrodestra, invece, fece man bassa con 21 collegi (tra i quali spicca il successo della meloniana Augusta Montaruli in una sfida all'ultimo voto contro l'uscente Paola Bragantini del Pd), uno solo finì al M5s (D’Arrando). L’obiettivo del centrosinistra sarà di tornare competitivo in tutta l’area metropolitana del capoluogo e anche in alcune province tradizionalmente non ostili come Cuneo. Decisiva per il centrodestra sarà, invece, la tenuta della Lega soprattutto nel quadrante nord che raggruppa i distretti di Novara, Biella, Vercelli e Vco, suo tradizionale feudo. A questo proposito acquisisce un valore strategico il prossimo passaggio amministrativo con il rinnovo delle amministrazioni dei tre capoluoghi del Piemonte meridionale: Cuneo, Asti e Alessandria.

Nel 2018 la Lega fu il partito con più eletti in Piemonte (19) ed ora è quello che rischia di subire il ridimensionamento più importante assieme al M5s. Tremano gli uscenti, soprattutto in quei territori dove il centrodestra arretra e al suo interno FdI s’appresta a rivendicare più spazio. Le trattative sono già iniziate.

