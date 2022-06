Rsa: associazione case riposo e diocesi, si rischia tracollo

"Il sistema delle case di riposo rischia il tracollo, servono nuove misure della Regione". E' l'appello dell'associazione Case di Riposo della provincia di Cuneo (che riunisce Rsa pubbliche e private) e delle Diocesi di Cuneo, Fossano, Alba, Saluzzo, Mondovì, Pinerolo e dalla Diaconia Valli Valdesi. "Le misure finora ventilate dalla Regione Piemonte non sono sufficienti - si legge in una nota - a evitare il tracollo dell'intero sistema. Gli amministratori intervenuti hanno ben percepito la gravità del quadro generale. Positiva la la disponibilità ad incontrarci il prossimo 9 giugno arrivata dal presidente della Regione Alberto Cirio. Il dialogo è la strada migliore per provare a risolvere i problemi" . In provincia di Cuneo le strutture Rsa e Ra sono 152, per un totale di 7.416 posti letto di cui 6.395 occupati (86%). Di questi 4.653 sono accreditati, ma solo 2.042 occupati da pazienti convenzionati (44%). Le strutture della provincia di Cuneo hanno 4.600 dipendenti diretti per fatturato annuo complessivo di 202 milioni. Nel distretto pinerolese dell'Asl T03 sono 23 le Rsa: 1.600 posti letto, dei quali 1.118 accreditati. Solo il 49% di questi ultimi risulta occupato da pazienti convenzionati. In un documento indirizzato a Cirio e agli assessori regionali Luigi Icardi e Maurizio Marrone, i rappresentanti delle case di riposo avanzano quattro richieste: intervento economico urgente e straordinario, adeguamento Istat delle rette (ferme dal 2013) superiore al 3,9 % in fase di deliberazione da parte della Regione; incremento del budget per aumentare il numero dei posti letto in convenzione; l'esclusione dal calcolo della tariffa del costo del direttore sanitario e del personale sanitario.