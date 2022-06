2 giugno: Lo Russo, valori Repubblica cardini di azione in Europa

"Sicuramente è un compleanno importante soprattutto per i valori su cui la nostra Repubblica è fondata: la libertà di espressione, la pace, la tolleranza, lo sviluppo economico che sono cardini di una azione che dobbiamo portare avanti nel nostro Paese e in Europa". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della cerimonia dell'alzabandiera che si tenuta questa mattina in piazza Castello in occasione della Festa della Repubblica. "Come ha ricordato il nostro presidente Mattarella - ha aggiunto Lo Russo - nel suo discorso oggi, compete a tutti coloro che hanno compiti istituzionali interpretare al meglio il ruolo che rivestono cercando di lavorare per favorire il lavoro e lo sviluppo economico e sociale avendo chiaro il faro dei valori della Repubblica. Valori - ha continuato il sindaco di Torino - che sono la libertà, la democrazia, la capacità di poter in qualche modo includere ed evitare il conflitto e soprattutto diventare parte attiva nel processo di integrazione europea che ora è messo a repentaglio dell'invasione russa in Ucraina".