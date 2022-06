Giovane con machete: Siulp, situazione può solo peggiorare

"Risse, spaccio di droga, aggressioni, reati in generale, questo è il quadro dell'insicurezza di Torino". E' il pensiero di Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp di Torino, che è intervenuto con una nota sul caso del giovane armato di machete. Secondo Bravo "la legge penale deve essere in grado di dissuadere dai comportamenti violenti e illegali e oggi, non è assolutamente così". Per il segretario Siulp l'unica risposta "dovrebbe essere una presenza massiccia di forze di polizia", ma questo non può avvenire in quanto è presente un deficit degli organici. " La verità è che la situazione relativa all'immigrazione irregolare potrà solo peggiorare - aggiunge Bravo -. I reati sono sempre più 'habitus' di gruppi di extracomunitari irregolari che sono indifferenti alle regole e non temono le leggi penali del nostro Paese". "L'inclusione e l'integrazione sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per impedire alla criminalità di assoldare nuove 'milizie', purché le condizioni ci siano e si possano realizzare veramente. Ad oggi, in base ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti, non sembrano proprio funzionare", conclude Eugenio Bravo.