Pernigotti: tra un mese scade cigs, "ministro ci incontri"

"Saltata la trattativa con la Witor's di Cremona", tra i 56 lavoratori rimasti alla Pernigotti c'è preoccupazione a meno di un mese dalla fine della cigs per riorganizzazione. "I vertici di Witor's, con una nota, ci hanno fatto sapere che Pernigotti ha deciso di sospendere, unilateralmente, le negoziazioni, adducendo complessità insorte nei rapporti con maestranze e organizzazioni sindacali - spiega Piero Frescucci, delle rsu - La stessa proprietà turca ci ha comunicato, seppur informalmente, di voler continuare a produrre. Per la gestione ci sarebbe, però, un commerciale, che avrebbe già lavorato per Ferrero e Mondelez. Noi non possiamo fare altro che aspettare la convocazione al Mise, per conoscere il piano depositato. Come sempre, i Toksoz hanno lavorato su più tavoli, ma dicendo poco o nulla". Sulla vertenza interviene anche Tiziano Crocco (Uila Uil): "Siamo ancora oggi disponibili a incontrare la Witor's, anche per capire a che gioco, effettivamente, stia giocando Pernigotti. Gli ispettori ministeriali, anziché nei giorni scorsi, sarebbero dovuti venire ogni 3 mesi, per verificare che davvero fosse mantenuto quanto promesso dalla proprietà. Così, purtroppo, non è stato. In ogni caso, non può essere salvataggio della Pernigotti il commerciale, anche lui turco, a quanto ci risulta con un brand di tagliatelle e qualche collaborazione con Mondelez, di cui si sta parlando".