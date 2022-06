Torino: Napoli, manca certezza pena ma pesa degrado sociale

"La cosa più facile da fare è anche la più sbagliata: strumentalizzare quanto è accaduto ieri al quartiere Aurora e farne tema di scontro politico fra maggioranza e opposizione. Su questi binari parte un treno che non arriva da nessuna parte e lascia le cose così come sono. Non parlo da esperto, ma da nativo di quelle parti essendo nato al quartiere Barriera Milano, al confine con l'Aurora. Stringe il cuore, a quanti come me hanno l'orgoglio delle proprie radici, vedere scene come quella. Lo so, accade a Torino come a Milano o a Roma o a Napoli. Guai a pensare che esista una sola, univoca risposta. Sono tante le cose che mancano. Manca la certezza della pena, come dice il sindacato Siap: fermati oggi, rimessi in liberti domani. Mancano le norme che autorizzano le forze dell'ordine a intervenire, senza incappare in reati tipo abuso di potere o di forza. Manca, soprattutto, una strategia politica che non consideri oggi Aurora come ieri altre zone perse al controllo dello Stato, o condannate a un destino ineluttabile di degrado sociale e di abbandono". Lo afferma il deputato Osvaldo Napoli di Azione. "Non si può immaginare di vedere nel controllo poliziesco del territorio l'unica strategia possibile. Controlli più penetranti in un quartiere significa che il crimine si sposta nel quartiere più vicino e si ricomincia daccapo. No. La repressione funziona se sa camminare a braccetto con la riqualificazione ambientale, urbanistica e con nuovi spazi di socialità e di integrazione, obiettivi che hanno tempi più lunghi. Il controllo del territorio, però, può essere meglio e subito organizzato", conclude Napoli.