Bar a Torino, zona Aurora, chiuso per dieci giorni dopo risse

Un bar di Torino del quartiere Aurora, in corso Vercelli, è stato oggetto di un provvedimento del questore, che ha deciso la chiusura per dieci giorni, con la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con decorrenza dal 1 giugno. Già teatro di risse e già segnalato per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, negli ultimi dieci giorni, il locale era stato sottoposto a due controlli, da cui era emerso che alcuni avventori avevano precedenti di polizia, mentre tra le fioriere del dehor erano stati rinvenute dosi di hashish e di cocaina. Nel dicembre 2017 al bar era già stata sospesa la licenza, perché all'interno era stata trovata della droga e anche in quell'occasione c'erano clienti con dei precedenti.