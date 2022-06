FI: Tronzano, per noi imprese sono risorse, non problemi

"Dopo il Covid ho girato oltre 500 imprese e ho capito che abbiamo un sistema produttivo di assoluto valore, solido e forte. Ho capito che abbiamo imprenditori bravissimi e non dobbiamo avere paura, per noi gli imprenditori sono risorse e non problemi. Questo ci differenzia da altri partiti che li vedono come il nido del malaffare: per noi sono persone serie, di cui ci dobbiamo fidare". Così l'assessore all'Industria del Piemonte, Andrea Tronzano, intervenuto alla Convention di Forza Italia ad Alessandria. "Per affrontare la crisi - ha ricordato Tronzano - le nostre azioni in ambito industriale sono state sostanzialmente tre: iniezione di liquidità, sostegno al credito e continuare a investire. E sul fronte delle multinazionali la nostra politica è quella di restare liberali fino in fondo, e investire per fare in modo che la sede locale diventi strategica per la casa madre".