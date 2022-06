FI: nostro è il partito della responsabilità

"Il 2020 e il 2021 sono stati due anni terribili che hanno segnato in modo indelebile la nostra storia e cambiato le nostre priorità. Vedevamo la luce in fondo al tunnel con la pandemia ed è arrivata la guerra tra Russia e Ucraina, con una nuova situazione di estrema emergenza. In questo scenario la politica deve assumersi le sue responsabilità". Così il coordinatore azzurro piemontese Paolo Zangrillo, aprendo ad Alessandria la terza tappa della Convention nazionale di Forza Italia “L'Italia del futuro. Il mondo è cambiato ora deve cambiare l'Italia”, che sarà chiusa nel tardo pomeriggio dall'intervento del leader Silvio Berlusconi. "Il significato di questa convention - ha sottolineato Zangrillo - sta proprio in questo: il tempo degli improvvisati è finito, ora è il momento di far accadere le cose. Silvio Berlusconi ci ha sempre insegnato che in politica bisogna saper fare accadere le cose. Il nostro è il partito della responsabilità, e oggi vogliamo ascoltare chi quotidianamente si misura con la realtà dei tempi che viviamo". Attività economiche, logistica e infrastrutture i temi al centro dell'appuntamento, che avrà una parte dedicata agli amministratori locali. In programma, tra gli altri, interventi del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, del vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, del governatore del Piemonte Alberto Cirio, e di esponenti di Camera e Senato.