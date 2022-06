Incidente treno: Paita (Iv), chiarire cause e gestione emergenza

"Innanzitutto vanno chiarire le cause dell'incidente e comunque non è accettabile in un paese civile che un incidente su una linea dell'Alta velocità possa determinare un blocco totale del sistema del trasporto ferroviario nazionale". Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell'incidente di ieri sulla linea dell'Alta velocita Torino-Napoli all'altezza di Roma Est. "Il fatto che un problema circoscritto possa provocare la paralisi di tutto il trasporto ferroviario deve spingerci a interrogarci tutti, specie per un paese, come l'Italia, che ha una spiccata vocazione turistica. Bisogna per questo agire su più piani. La prima cosa da fare - prosegue - è capire come l'incidente si sia potuto verificare. Per questo la Commissione Trasporti si metterà presto al lavoro per fare chiarezza perché individuare la cause significa poter predisporre gli accorgimenti necessari a evitare che una situazione del genere si ripeta. Gli enormi ritardi accumulati in ogni stazione della Penisola e il tipo di assistenza prestata ai passeggeri per alleviare i pesanti disagi rendono evidente la necessita di un salto di livello nella gestione di emergenze come quelle di ieri. Serve un altro piglio - sottolinea - un modus operandi che garantisca l'efficienza indispensabile a minimizzare la possibilità di un effetto domino sul trasporto e i disagi per i passeggeri. Anche su questo approfondiremo. Allo stesso tempo chiedo anche al Ministro Giovannini di far sentire la propria voce in merito", conclude.