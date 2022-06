Piemonte: Cirio, Covid non si cancella ma è tempo di ripartire

"Il Covid non è finito e non si cancella per decreto, ma si combatte con la corazza dei vaccini che ci siamo dati. Ora però è venuto il tempo di far ripartire il Piemonte: possiamo fare tanto, e ora con il Pnrr abbiamo anche le risorse che servono. Abbiamo il dovere di spenderle bene e di farlo in fretta". Lo ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio alla convention di Forza Italia, ad Alessandria. "Il Covid - ha rimarcato Cirio - ha cambiato la vita di tutti: sono stati due anni terribili in cui ogni desiderio di cambiare il Piemonte è stato messo di lato per dedicarsi all'emergenza. In sei mesi la sanità non la crei e non la distruggi, prendi quella che c'è, senza guardarti indietro per cercare le colpe. Siamo partiti con quello che c'era e con una squadra affiatata ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo messo mano, prima Regione in Italia, a oltre 120 milioni di ristori, distribuiti in 10 giorni a bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti. Lo abbiamo fatto - ha aggiunto Cirio - per testimoniare che la burocrazia si può abbattere e che delle persone ci si può fidare. Poi abbiamo intrapreso una campagna vaccinale nella quale abbiamo tenuto la barra dritta, creando le condizioni per far ripartire il Piemonte".