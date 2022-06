Pnrr: Uncem, non incrocia sfide della transizione ecologica

Il Pnrr "non sta incrociando le sfide della transizione ecologica. Non basta certo il principio comunitario del "Do No Significant Harm", il Dnsh, che prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. All'ideologica buona volontà, che peraltro si traduce in complicatissime rendicontazioni, molto preoccupanti e pericolose per gli Enti locali, si somma una mancanza di risposte sulle vere questioni concrete da parte dei Ministri competenti". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, l'Unione dei comuni e degli enti montani. "Il Ministro Cingolani, ad esempio - spiega Bussone - non ha ancora risposto alla lettera Uncem di richieste di chiarimento in merito all'uso di 2,2 miliardi di Pnrr per le Comunità energetiche. Non vi sono notizie e i Comuni si stanno affollando per trovarne, capire cosa fare. Ci chiediamo - prosegue Bussone - se almeno il Ministro sia informato di come verranno spesi 2,2 miliardi, che qualcuno dice saranno prestiti ai Comuni. Senza dirci per cosa. Siamo molto preoccupati. Dopo l'assurdo bando borghi, inutile e dannoso, con i Comuni tutti contro tutti, ora siamo alle prese con l'incertezza e la mancanza di volontà ministeriale di dialogo e comunicazione con gli Enti locali".