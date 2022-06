Nigeria: Ricca, Consiglio comunale osservi minuto silenzio

"Ho appena chiesto al Comune di osservare un minuto di silenzio, oggi pomeriggio in occasione del Consiglio, per le 50 vittime cristiane assassinate in Nigeria mentre erano riunite in chiesa per celebrare la Pentecoste". Ad avanzare la richiesta il commissario cittadino della Lega e consigliere comunale torinese Fabrizio Ricca. "E' tragico pensare che uomini, donne e bambini che, come molti di noi, ieri erano a messa per festeggiare un evento di gioia - sottolinea Ricca -, non siano tornati a casa perché vittime di un odio spaventoso. Nel ricordare quanto siamo fortunati nel poter vivere senza pericoli la nostra fede, dobbiamo adoperarci per fare in modo che tutti, in tutto il mondo, possano esercitarla con la medesima serenità".